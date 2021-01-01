YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Vali Su, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 01.01.2021 11:26 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yılın son akşamında polis ve jandarma uygulama kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.Vali Su’ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yılın son akşamında polis ve jandarma uygulama kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Vali Su’ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da katıldığı, Tarsus/Çamtepe uygulama noktası ziyaretinde, jandarma telsizinden görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Su, uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceleyerek güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.
Kazanlı ve otoban-gişeler polis uygulama ve kontrol noktalarına da birer ziyaret gerçekleştiren Vali Su, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çevik kuvvet polisi ile bir araya gelerek personelin yeni yılını kutladı.
Son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Su, görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:50
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Barış Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Berat Eczanesi
Mezitli
Esin Eczanesi
Mezitli
Ceyhan Eczanesi
Toroslar
Selçuklar Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.