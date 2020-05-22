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Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla arayın’ çağrısı

MERSİN HABERLERİ  | 22.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Su’dan ‘Bayramda sevdiklerinizi telefonla arayın’ çağrısı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersinlilerin Ramazan Bayramını kutladı. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmak zorunda kalındığı bu bayramda, Mersinlilerin evden çıkmamalarının çok önemli olduğunu belirten Vali Su, “Ancak bu bayramı, sevdiklerimize yapacağımız sıcak bir telefon araması ile onlara madden uzak olsak da manen çok yakın olduğumuzu hissettirerek geçirmeliyiz” dedi.
Vali Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, barış, kardeşlik ve sevgi duygularının yardımlaşma ve paylaşma hasletleri ile harmanlandığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Bayramı evde geçirmenin önemine değinen Su, “Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın nedeniyle sonraki bayramları ve hayatımızı toplum ve birey olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmemiz için bu bayramı evlerimizde geçirmemiz büyük önem arz etmektedir. Ancak, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmak zorunda kaldığı bu bayramı başta aile büyüklerimiz, akraba, dost ve komşularımız ile millet ve vatan olarak çok şey borçlu olduğumuz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere sevdiklerimize yapacağımız sıcak bir telefon araması ile onlara madden uzak olsak da manen çok yakın olduğumuzu hissettirerek geçirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar salgın kapsamında alınan tedbirleri büyük bir sabır ve anlayışla yerine getiren Mersinli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, kıymetli Mersinlilerin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Ayşem Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
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