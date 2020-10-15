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Vali Tavlı tarihi Kurşunlu Camii’nde inceleme yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Kurşunlu Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.Menteşe Beylerinden Esseyyid Şücaedin tarafından 1493-94 yıllarında yaptırıldığı bilinen ve Menteşe ilçe merkezinde kentin simgelerinden olan Kurşunlu Caminde 2019 Kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Kurşunlu Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Menteşe Beylerinden Esseyyid Şücaedin tarafından 1493-94 yıllarında yaptırıldığı bilinen ve Menteşe ilçe merkezinde kentin simgelerinden olan Kurşunlu Caminde 2019 Kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Orhan Tavlı, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 8054 ve 6888 sayılı kararları gereği restorasyon ve çevre düzenlemesi işi Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 24.10.2019 tarihinde ihale edilen Kurşunlu Camisinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Muğla’nın çok zengin tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, “Kurşunlu Cami il merkezinin simgesi olmuş önemli tarihi bir değerimiz. Valilik olarak ilimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın aslına uygun bir şekilde restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün yaptığımız incelemelerde bu çalışmaları gördük. Camimizin en kısa sürede ibadete açılması için ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. “dedi.

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