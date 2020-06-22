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Vali Tavlı; "Vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verilmeli"

MUĞLA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

İlçe Kaymakamlarıyla toplantı gerçekleştiren Muğla Valisi Orhan Tavlı başta turizm, sağlık, tarım, ekonomi, eğitim, orman, madencilik, ulaşım ve güvenlik konuları olmak üzere yürütülen hizmetler hakkında bilgiler aldı.Toplantıda ayrıca ilçelerin genel durumları, ilçelerin ekonomisine katkı sağlayacak proje ve yatırımlar ile ilçelerin sorunları ele alındı.

Vali Tavlı; "Vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verilmeli"

İlçe Kaymakamlarıyla toplantı gerçekleştiren Muğla Valisi Orhan Tavlı başta turizm, sağlık, tarım, ekonomi, eğitim, orman, madencilik, ulaşım ve güvenlik konuları olmak üzere yürütülen hizmetler hakkında bilgiler aldı.
Toplantıda ayrıca ilçelerin genel durumları, ilçelerin ekonomisine katkı sağlayacak proje ve yatırımlar ile ilçelerin sorunları ele alındı. Yöneticilerin ve görevlilerin sahada daha çok bulunmasına vurgu yapan Vali Tavlı, özellikle halkın refahını arttıracak ve vatandaşa doğrudan temas edecek projeler üzerinde durulması gerektiğini bildirdi. Vali Tavlı, vatandaşların en iyi, en kaliteli kamu hizmetine ulaşması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Devletin kurum ve kuruluşları ile bir bütün olduğunu ve uyum içerisinde çalışması gerektiğini belirten Vali Tavlı, “Vatandaş memnuniyeti oluşturacak hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin organize edilmesi noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu nedenle il merkezinde, ilçelerde ve kırsalda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verilmelidir” dedi.

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