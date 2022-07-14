YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Vali Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan polisin ailesini ziyaret etti

Vali Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan polisin ailesini ziyaret etti

14.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan polisin ailesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesi ve gazi İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve beraberindekilerin şehit Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Baba Yorulmaz, "15 Temmuz darbe girişimi cuma günü oldu. Oğlum 15 Temmuz 1988 yılında cuma günü doğdu. Yine cuma günü şehit oldu. Sabah 11.45'de doğdu, akşam 11.45'de şehit oldu. Artık doğumu mu şehadeti mi ne diyeceğimi bilemiyorum. En güzel şekilde bilen Allah'tır." ifadesini kullandı.

Gazi İbrahim Yılmaz ve ailesine de ziyarette bulunan Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıKırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybettiSilahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi ziyaret

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
22:03
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.