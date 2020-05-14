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Vali Toprak’tan Beyşehir’de tarihi mekanlarda inceleme

KONYA HABERLERİ  | 14.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarihi mekanlarda incelemede bulundu.Vali Toprak ziyaretinde kendisine eşlik eden Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır’la birlikte Kubadabad Sarayları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzunda incelemelerde bulundu.Vali Toprak ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe ziyaretleriyle şehrin güzelliklerini keşfetmeye devam ettiklerini vurgulayarak, tarihi Kubadadab Sarıyları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzunu da bu anlamda ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarihi mekanlarda incelemede bulundu.
Vali Toprak ziyaretinde kendisine eşlik eden Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır’la birlikte Kubadabad Sarayları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzunda incelemelerde bulundu.
Vali Toprak ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe ziyaretleriyle şehrin güzelliklerini keşfetmeye devam ettiklerini vurgulayarak, tarihi Kubadadab Sarıyları ile Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzunu da bu anlamda ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Bu tarihi mekanların Konya ilinin geniş bir turizm potansiyelinin çok önemli iki parçası olduğunu hatırlatan Toprak, bölge ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin projeler hazırladığını kaydetti.
Vali Toprak, Beyşehir Gölü’nün Konya ve Türkiye coğrafyasına ayrı bir güzellik sunduğunu aktarırken, şöyle devam etti; "Beyşehir’in her tarafından, turizme kazandırılacak, kültüre kazandırılacak; hatta dünyaya kazandırılacak eserlerin fışkırdığını görüyoruz Beyşehir’den her geldiğimizde yeni bir bölümünü keşfediyoruz ve doyamıyoruz açıkçası. Büyükşehir Belediyemizin çok ciddi hazırlık yaptığı, her türlü ayrıntısına kadar planlanmış projeler hazır. Diğer ilçelerimizde de 40 civarında ciddi projelerimiz var. Bunların büyük çoğunluğu da kabul gördü. Bizim avantajımız bir tarafımız Antalya, bir tarafımız Kapadokya turizmin en gözde 2 mekanından bahsediyoruz. Biz de bunların tam ortasına yerleşmiş durumdayız coğrafi olarak da ulaşım çok kolay. Çatalhöyük’ten Obrukhana kadar ilimizin her tarafı turistlik tarihi ve kültürel eserlerle dolu. 5-10 seneye ben herkesin kafasındaki imajdan çok farklı bir Konya’nın sadece Türkiye’ye değil dünyaya da bir vitrin olacağından adım gibi eminim" dedi.

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Saray Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Duru Eczanesi
Selcuklu
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
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