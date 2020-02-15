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Vali Toraman, Altıntaş Zafer OSB Toplantısı’na katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.Vali Toraman’ın başkanlığında, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz ile yönetim kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen toplantı Altıntaş Belediyesi’nde yapıldı.Zafer OSB’nin 2020 yılı yatırım programına alınmasının önemli bir gelişme olduğu ve bunun için yoğun gayret gösteren milletvekillerimize OSB yönetimi olarak müteşekkir olunduğunun ifade edildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, toplantı sonrası yaptığı açıklamda, ’’Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu toplantısı, Sayın Valimiz, Dr.Ömer Toraman başkanlığında Belediyemizde gerçekleşti.

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Toraman’ın başkanlığında, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz ile yönetim kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen toplantı Altıntaş Belediyesi’nde yapıldı.
Zafer OSB’nin 2020 yılı yatırım programına alınmasının önemli bir gelişme olduğu ve bunun için yoğun gayret gösteren milletvekillerimize OSB yönetimi olarak müteşekkir olunduğunun ifade edildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, toplantı sonrası yaptığı açıklamda, ’’Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu toplantısı, Sayın Valimiz, Dr.Ömer Toraman başkanlığında Belediyemizde gerçekleşti. Toplantıda alınan kararların ilçemiz ve OSB için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, İl Genel meclis Başkanı Musa Yılmaz, İl özel idaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütso Başkan vekili Hasan Öncel, İlçe Başkanımız Cihangir Dönmez, OSB Müdürü Göksel Ilgaz, Belediye Meclis üyelerimiz ve il Genel Meclis üyelerimize ilçemiz adına teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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