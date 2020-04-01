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Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışındaki uygulama noktaları ile şehrin işlek caddelerini ziyaret ederek kontrolleri denetledi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışındaki uygulama noktaları ile şehrin işlek caddelerini ziyaret ederek kontrolleri denetledi. Esnaf ve bankaları da ziyaret eden Vali Toraman, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymasını istedi.
Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Eskişehir yolu ile Afyon yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret edip, görevlilerden bilgiler aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kararlar çerçevesinde otobüslerle iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Vali Toraman, Kovid-19 mücadelesinde herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Vali Toraman, sürücü ve yolcuları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Şehrin en işlek yerleri olan Cumhuriyet caddesi (Sevgi Yolu) ile Ulu Cami çevresinde de incelemelerde bulunan Vali Toraman esnaf ve bankaları da ziyaret etti.
Vatandaşlara Kovid-19’la mücadelede alınan tedbirler hakkında bilgiler veren Vali Toraman, sosyal mesafeyi korumanın virüsle mücadelede önemli rol oynadığını belirterek, vatandaşlardan kurallara ve tedbirlere riayet etmelerini istedi.
Salgınla mücadelede kural ve tedbirlerin halkın sağlığı için alındığını kaydeden Vali Toraman Kütahyalıların alınan kararlara ve “Evde Kal” çağrısına uyduğunu söyledi. Tedbirlere uymanın en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu dile getiren Vali Toraman, “Evde Kal çağrımızı dikkate alarak evinden çıkmayan, bu zorlu süreçte bizlere destek veren değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Toraman’a Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.

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