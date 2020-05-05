YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Toraman: "Korona virüs tehlikesi henüz geçmedi"

Vali Toraman: "Korona virüs tehlikesi henüz geçmedi"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehirde henüz Korona virüs Covid-19 salgının geçmediğini belirterek, "Tehlike henüz geçmedi, lütfen evde kalın" dedi.Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Ülke ve millet olarak Covid-19 salgını ile büyük bir mücadelenin içerisindeyiz.Devletimiz, Hükümetimiz ve valiliğimizce alınan kararlar ve tedbirler büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir.Maalesef son günlerde tedbirleri uygulamada ve kısıtlamalara uymada bir rehavet gözlenmektedir.

Vali Toraman: "Korona virüs tehlikesi henüz geçmedi"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehirde henüz Korona virüs Covid-19 salgının geçmediğini belirterek, "Tehlike henüz geçmedi, lütfen evde kalın" dedi.
Vali Toraman, yaptığı açıklamada, "Ülke ve millet olarak Covid-19 salgını ile büyük bir mücadelenin içerisindeyiz.Devletimiz, Hükümetimiz ve valiliğimizce alınan kararlar ve tedbirler büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir.Maalesef son günlerde tedbirleri uygulamada ve kısıtlamalara uymada bir rehavet gözlenmektedir. Kütahya olarak Mart ayını son derece düşük vaka sayıları ile geçirdik. Nisan ayının ise özellikle ilk 20 gününde bu konumumuzu büyük ölçüde muhafaza ettik. Ancak, maalesef nisan ayının son 10 gününde ilimizdeki vaka sayılarında arzu etmediğimiz yükselişler yaşadık.Mayıs ayında da vaka sayılarında artış potansiyeli maalesef mevcuttur. Her yeni vaka virüsün yayılımını kolaylaştırmakta ve sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir. Açıklanan sebeplerle, tehlike henüz geçmiş değil. Lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın. Alınan kararlara ve kısıtlamalara eksiksiz uymaya devam etmeliyiz. Kişisel korunmaya (el yıkama, maske takma, sosyal mesafeye riayet gibi) özen göstermeliyiz. Marketlerde, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında alanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere tüm kurallara riayet etmeliyiz.Sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeliyiz.Zorunlu olmadıkça il dışı seyahatleri ertelemeliyiz. Unutmayalım ki, salgınla mücadelede tedbirlere riayet başarıyı getirecektir. Aksi takdirde hiç arzu etmediğimiz olumsuz durumlarla her an karşılaşabiliriz. Hem kendi hem de sevdiklerinizin sağlığı için lütfen bizlere destek olun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.