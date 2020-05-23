YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Toraman, yayınladığı mesajda, "Bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği müstesna günlerdir.

Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Toraman, yayınladığı mesajda, "Bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği müstesna günlerdir. Tüm dünyada ve ülkemizde devam Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ailemiz ve sevdiklerimizle sarılıp kucaklaşamayacağız. Gelecek yıllarda yine bir arada olup, bayramları aynı coşkuyla yaşayabilmek için bu yıl devletimizin aldığı tedbir kurallarına uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bu bayram sarılamasak da yalnız bırakmamak adına telefonla arayıp mutlaka gönüllerini alalım. Bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olması dileğiyle tüm hemşehrilerimizin bayramını kutlarım" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:33
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:21
Yatsı
21:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.