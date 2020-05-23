Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Toraman, yayınladığı mesajda, "Bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği müstesna günlerdir. Tüm dünyada ve ülkemizde devam Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ailemiz ve sevdiklerimizle sarılıp kucaklaşamayacağız. Gelecek yıllarda yine bir arada olup, bayramları aynı coşkuyla yaşayabilmek için bu yıl devletimizin aldığı tedbir kurallarına uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bu bayram sarılamasak da yalnız bırakmamak adına telefonla arayıp mutlaka gönüllerini alalım. Bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olması dileğiyle tüm hemşehrilerimizin bayramını kutlarım" ifadelerine yer verdi.

