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Vali Toraman, Simav’da açılış törenlerine katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Özel İdare Müdürlüğü’ne ait bakımevi, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Z Kütüphanesi ve Diyanet Gençlik Merkezi, Vali Ömer Toraman’ın de katıldığı törenle hizmete sunuldu.İl Özel İdaresi Bakımevi, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Z Kütüphanesi ve Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılış törenlerine katılan Vali Toraman, Simav’ın merkez, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Eynal Kaplıcaları’nda yapılan toplantıda bir konuşma yapan Vali Toraman, “İl Özel İdaremiz kendisine ayrılan sınırlı kaynaklarla en iyi bir şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyor.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Özel İdare Müdürlüğü’ne ait bakımevi, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Z Kütüphanesi ve Diyanet Gençlik Merkezi, Vali Ömer Toraman’ın de katıldığı törenle hizmete sunuldu.
İl Özel İdaresi Bakımevi, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Z Kütüphanesi ve Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılış törenlerine katılan Vali Toraman, Simav’ın merkez, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Eynal Kaplıcaları’nda yapılan toplantıda bir konuşma yapan Vali Toraman, “İl Özel İdaremiz kendisine ayrılan sınırlı kaynaklarla en iyi bir şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyor. Simav’ın girişinde İl Özel İdaresi şantiye binasının açılışını yaptık, güzel bir hizmet yapılmış. Çalışanlarımız daha güzel hizmet verebilecek durumdalar. İş makinelerimiz yeterli, Bugün itibariyle ekiplerimiz araziye çıktılar, iş sezonunu başlattık. Su, yol ve kanalizasyon çalışmaları da başladı. İnşallah kazasız belasız bir hizmet yılı olur. 2020 yılında, köy muhtarlarımızla beraber uyum içinde, istişare içinde, birbirimizle diyalog kurarak, el birliğiyle, Meclis Üyelerimizin katkılarıyla hep beraber hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

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