Vali Tuncay Sonel: "Ordu'da aktif vaka sayısında yüzde 65 düşüş yaşandı"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde alınan tedbirler sayesinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) aktif vaka sayısında yüzde 65 düşüş yaşandığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda "Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık eden Sonel, Kovid-19 tedbirlerine karşı gösterilen duyarlılık için İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

İl genelinde sıkı denetimlerin sürdüğünü anlatan Vali Sonel, rehavete kapılmadan Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Sonel, başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin salgına karşı büyük bir özveri gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Son bir ay öncesine göre alınan tedbirler sayesinde Ordu'da aktif vaka sayısında yüzde 65 oranında düşüş yaşandı. Rehavete kapılmadan, aynı kararlılıkla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Filyasyon ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürecekler. İlimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan Ordu Şehir Hastanesinin ihalesinin yapılmış olması bizleri çok mutlu etti. Bu konuda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ilimiz milletvekillerine ve emeği geçen herkese Ordulular adına teşekkür ediyorum."