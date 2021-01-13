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  4. Vali Tutulmaz 90 ülkeye ihracat yapan jeneratör fabrikasını inceledi

Vali Tutulmaz 90 ülkeye ihracat yapan jeneratör fabrikasını inceledi

13.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz Kdz.

Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ve 90 ülkeye ihracat yapan Güçbir Jeneratör Fabrikası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Güçbir Jeneratör Fabarikası’nı ziyaret etti. Güçbir Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet ve Aytaç Karakaya fabrika gezisi sırasında Vali Tutulmaz’a bilgiler verdi. Güçbir Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakaya yaklaşık 200 çeşit çalışan ile yüzde 70’e varan yerlilik oranı ile 45 bin metre kara alanda üretim yaptıklarını söyledi. Karakaya konuşmasında.“Kdz. Ereğli’de 45.000 m2 alanda, gelişmiş bir teknoloji ile üretim yapıyoruz. Güçbir Jeneratör olarak, insan gücü ve robotik üretim hatlarını kullanıyoruz. Perkins, Fpt, Ricardo gibi birçok uluslararası markanın OEM üreticisi durumunda. Fabrikamızda 200 civarında çalışanın 30’a yakınını mühendis kadrosu oluşturuyor. Jeneratörlerin tasarımları firma bünyesinde yapılıyor, Ereğli’den tedarik edilen saç malzemeler, bitmiş ürün olarak katma değeri yükselerek çıkıyor. Birçok askeri, sağlık, kamu ve özel sektörün kesintisiz enerji için ihtiyacı olan jeneratörler Ereğli’de üretiliyor ve Türkiye’nin tüm şehirlerinin yanı sıra, dünyada 90 dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.’’ İfadelerini kullandı.

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