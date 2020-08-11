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Vali Tutulmaz, "Afyon’da başıma gelmişti" deyip çekmecede makaron aradı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Sağlık için hepimiz için" genelgesi kapsamında Zonguldak protokolü denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Sağlık için hepimiz için" genelgesi kapsamında Zonguldak protokolü denetim yaptı. Bir büfeye giren Vali Mustafa Tutulmaz, esnaftan makaron satıp satmadığını sordu. İş yeri sahibinin "Bizde öyle şey olmaz" yanıtını alan Vali Tutulmaz, bu kez de çekmeceye bakmak istedi. Afyon’daki anısını anlatan Vali Tutulmaz, çekmeceyi denetledikten sonra denetime diğer iş yerleri ile devam etti.
Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Genel kolluk ve diğer yetkililerce yapılan denetimlerde kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde sabahın erken saatlerinde denetim başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Genel kolluk ve diğer yetkililerce yapılan denetimlerde vatandaşlara rehberlik edici, bilinçlendirici uyarılarda bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, esnaflarla bol bol sohbet ederek sosyal mesafe ve hijyen kuralını hatırlattı.
Vali Tutulmaz ve beraberindekiler Zonguldak Gazipaşa Caddesi Madenci Anıtı’nda başlayan köprü altı esnafı ve istasyon caddesinde devam etti. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler istasyon caddesinde esnaf Mustafa Karataş ile esprili diyalog yaşandı. Vali Tutulmaz, önceki görev yeri Afyonkarahisar’da büfe kontrolü sırasında çekmeceden makaron çıktığı anısını paylaşırken gülüşmelere neden oldu. Tutulmaz, gülüşmelerin ardından büfenin çekmecelerinde makaron araması yaptı. İş yeri sahibi ise "Yok efendim bizde öyle şey olmaz" yanıtını verdi. Vali Tutulmaz denetimin ardından "Afyon’da olmuştu böyle bir kere. Bir açtım her taraf makaron" dedi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler diğer iş yerleri ile denetimlere devam etti.

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