Vali Tutulmaz Alaplı’da Covid-19 denetimi yaptı

Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçesine gelerek vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak’ta da Covid-19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Alaplı İlçesine gelerek esnaf ve vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Tutulmaz, maske ve mesafe kurallarına uyma konuları üzerinde durarak hem alışveriş yapan vatandaşlarla hemde tarihi kadınlar pazaryerini gezerek sohbet etti ve vatandaşları denetledi.

Yapılan denetimlerde Vali Tutulmaz, esnafları ve vatandaşları maske hijyen ve sosyal mesafe konusunda tek tek uyardı ve duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Ziyaretler kapsamında Vali Tutulmaz gün içerisinde Alaplı Belediye Başkanı makamında Nuri Tekin’i ziyaret etti. Daha sonra köylerde devam eden yol çalışmalarında inceleme yaptı.

