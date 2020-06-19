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Vali Tutulmaz, brifing aldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret ederek bilgi aldı.Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden Zonguldak Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Tutulmaz, iade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret ederek bilgi aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden Zonguldak Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Tutulmaz, iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü’yü ziyaret etti.
Emniyet ve jandarma teşkilatlarını ziyaret eden Vali Tutulmaz, Zonguldak’ın emniyet, asayiş, güvenlik, trafik ve benzeri konularda brifing aldı.

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