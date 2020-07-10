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Vali Tutulmaz Filyos Limanını inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesinde incelemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Vali Yardımcısı V., Çaycuma Kaymakamı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanı ile birlikte Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesine ziyarette bulundu.Program kapsamında, öncelikle Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketine ziyarette bulunan Vali Tutulmaz, bölgeye yapılacak yatırımlar ve altyapı çalışmalarında gelinen aşama hakkında Tosyalı Endüstri Bölgesi Yönetici Şirket Genel Müdürü Ramazan Yücel’den brifing aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesinde incelemelerde bulundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Vali Yardımcısı V., Çaycuma Kaymakamı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanı ile birlikte Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesine ziyarette bulundu.
Program kapsamında, öncelikle Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketine ziyarette bulunan Vali Tutulmaz, bölgeye yapılacak yatırımlar ve altyapı çalışmalarında gelinen aşama hakkında Tosyalı Endüstri Bölgesi Yönetici Şirket Genel Müdürü Ramazan Yücel’den brifing aldı. Endüstri bölgesi planı, dere ıslahı, parselasyon durumu ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz programın ikinci kısmında Filyos Limanı şantiyesine uğradı. Burada Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Erdem Öncebe tarafından Filyos Limanına ilişkin teknik bilgiler, altyapı ilerleme durumu, liman çevresinde yapılan inşaat faaliyetleri ve geçmişten günümüze süreç hakkında detaylı bilgileri içeren sunum yapıldı.
Daha sonra liman bölgesinde saha incelemelerinde bulunan Vali Tutulmaz, projeyi yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek proje çalışanlarına başarılar diledi.

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