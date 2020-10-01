Vali Tutulmaz İHA muhabirlerini kabul etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İhlas Haber Ajansı Zonguldak muhabirlerini makamında kabul etti.

İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ ile muhabirler Ahmet Bilal Hamzaçebi, Sertaç Özdemir ve Barış Altındağ Vali Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Altındağ; 1993 yılında kurulan İHA’nın Bölge Müdürlükleri ve bağlı illeri ile yurtiçi yurtdışı haber,medya tanıtım,canlı yayın gibi çok çeşitli hizmetler verdiğini ifade etti. İHA’nın Zonguldak’ta ise Karabük Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Bartın ilini de kapsayan hizmet verdiğini belirten Altındağ, Vali Mustafa Tutulmaz’a Zonguldak’ta ki görevinin hayırlı olmasını diledi. Kentin gelişmesinde, tanıtımında ve kalkınmasında büyük çabalar verileceğini ve bu durumdan mutluluk duyduklarını ifade etti. İHA’nın da kent adına yapılacak çalışmalara destek vereceğini ifade etti. Gerçekleştirilen ziyarette İhlas Haber Ajansı’nın Zonguldak ve ilçelerinde ki çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Vali Mustafa Tutulmaz da muhabirlere çalışmalarında başarılar dileyerek Zonguldak için hep birlikte gayret gösterileceğini ifade etti.

