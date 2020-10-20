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Vali Tutulmaz, Kılıç İlkokulu’nu ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kılıç İlkokulu’nu ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Kozlu Kılıç İlkokulu’nu ziyaret etti, denetlemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kılıç İlkokulu’nu ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Kozlu Kılıç İlkokulu’nu ziyaret etti, denetlemelerde bulundu. Vali Tutulmaz, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti. Salgınla mücadele tedbirlerine dikkat ederek, özenle uyulmasını istedi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığınca, bakanlığın talimatları doğrultusunda salgınla mücadele kapsamında, takip-denetim-uyarı ekseninde okul servis araçlarının kontrol ve denetimine aralıksız devam ediliyor.

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