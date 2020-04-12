Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi

Vali Mustafa Tutulmaz, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilikler ve kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunuyor. Talebi uygun görülenlere ’şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi’ veriliyor. Afyonkarahisar’da da bu çerçevede şehirlerarası otobüs terminalinde Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, Seyahat İzin Kurulunun çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tedbirlerin tizlikle uygulanması ve gereğinin yapılması noktasında uyarılarda bulunan Vali Tutulmaz, herkesin kurallara ve devletin aldığı tedbirlere uyması ile salgın sıkıntısının bir an evvel çözüme kavuşacağını söyledi.