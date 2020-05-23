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Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.05.2020 17:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde denetlemeye devam ediyor.İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince karayollarında sıkı trafik denetimi uygulanacak.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde denetlemeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince karayollarında sıkı trafik denetimi uygulanacak. Trafik tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar’da şehrin tüm giriş-çıkış noktalarında emniyet ekipleri denetimler yapıyor. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bayram süresince görev yapacak emniyet ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarını yerinde denetledi.

Araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı
Emniyet ekiplerinin görev yaptığı Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında denetlemelerde bulunan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz durdurulan araç sürücülerini dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Sürücülere iyi bayramlar dileklerini ileten Vali Tutulmaz, bayram süresince fedakârca görev yapacak emniyet ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Tutulmaz sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol etti
Emniyet ekipleri İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ülke genelinde 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile tarım ürünleri hasadı kapsamında seyahat izni verilen vatandaşlarımızın izin belgeleri kontrol edecek. Kurallara uymayanlar için idari yapıtım uygulanacak.

Jandarma Ekiplerinin bayramını kutladı
Vali Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanlığının ’Ramazan Bayramında Alınacak Trafik Tedbirleri’ ve ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ hakkındaki genelgeleri kapsamında jandarma ekiplerinin görev yaptığı Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasında da denetlemelerde bulundu. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Mustafa Tutulmaz, kurallara uymayanlara taviz verilmemesi gerektiği noktasında bir kez daha uyarılarda bulundu.

Emniyet ekiplerini uyardı
Vali Mustafa Tutulmaz şehir merkezinde araç uygulama noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerini de denetledi. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına karşı aldıkları izin belgelerini kontrol eden Vali Mustafa Tutulmaz, alınan izinlerin amacı dışında kullanılmaması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Tutulmaz, denetimlerde titizlikle hareket edilmesi, aldığı izinleri amacı dışında kullanan kişilere tutanak tutularak ceza yazılması noktasında talimatlarda bulundu.

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