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Vali Tutulmaz, Zonguldak’ın kurtuluşunu kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutladı.
Vali Mustafa Tutulmaz mesajında şöyle dedi:
"Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Zonguldak’ın derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak’ta o kadar kıymetli bir vilayetimizdir.’’ Sözüyle övgüsüne mazhar olan Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılını en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canını feda eden milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, sanayimizin vazgeçilmez ve önde gelen enerji kaynaklarından birisi olan taşkömürünü ülkemiz ekonomisine ve sanayisine kazandırmak için emek sarf ederken hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Emeğin başkenti Karaelmas diyarı Zonguldak’ ın yer altı zenginliği ve değeri olan taşkömürünü insanlığa ve bizlere hediye eden Uzun Mehmet’ i de rahmet ve saygıyla anıyorum."

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