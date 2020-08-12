YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Vali Tutulmaz’ın baba acısı

Vali Tutulmaz’ın baba acısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, babası Hüseyin Tutulmaz’ı kaybetti.Vali Mustafa Tutulmaz’ın bir süredir tedavi gören babası Hüseyin Tutulmaz hayatını kaybetti.

Vali Tutulmaz’ın baba acısı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, babası Hüseyin Tutulmaz’ı kaybetti.
Vali Mustafa Tutulmaz’ın bir süredir tedavi gören babası Hüseyin Tutulmaz hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavi süreci sırasında yaşamını yitiren Hüseyin Tutulmaz’ın acı haberini alan Vali Mustafa Tutulmaz, sabah erken saatlerinde Zonguldak’tan ayrıldı.
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan acı haberi sosyal medyadan paylaşarak, "Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz’ın kıymetli Babası Hüseyin Tutulmaz’ın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Valimiz başta olmak üzere, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyor, başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Zonguldak’ta 250 Gram Bonzai Maddesi Ele Geçirildi

Zonguldak’ta 250 Gram Bonzai Maddesi Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.