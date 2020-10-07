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Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu Arsin ilçesinde toprak kaymalarının yaşandığı Çubuklu mahallesinde incelemede bulundular

TRABZON HABERLERİ  | 07.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesinin Çubuklu mahallesinde meydana gelen toprak kaymalarını yerinde inceledi.İncelemeler sırasında Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Arsin Belediye Başkanı Mehmet Sait Gürsoy, AFAD yetkilileri ve ilgili daire amirleri de hazır bulunurken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, “Bölgede 2 noktada toprak kayması var.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesinin Çubuklu mahallesinde meydana gelen toprak kaymalarını yerinde inceledi.
İncelemeler sırasında Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Arsin Belediye Başkanı Mehmet Sait Gürsoy, AFAD yetkilileri ve ilgili daire amirleri de hazır bulunurken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, “Bölgede 2 noktada toprak kayması var. Büyükşehir Belediyemiz ile AFAD ekipleri burada inceleme yapacaklar. Bu incelemenin ardından risk oluşturan evlerimizin tahliye durumu ortaya çıkabilir. Şu anda çıkacak raporu bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Halkımız müsterih olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda Arsin ilçemizde sondaj çalışması gerçekleştiriyoruz. Oradaki çalışmayı bir haftaya bitireceğiz. Ardından bu bölgeye gelerek 20 noktada sondaj çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor Valiliğimize sunularak, ona göre kararlar alınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

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