YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

AĞRI HABERLERİ  | 24.07.2020 12:27 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını yayınladığı mesajla kutladı.
‘Basın birçok görev ve sorumluluğu üstlenmektedir’
Mesajında basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Varol: “Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendiriyor. Basın vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.” dedi.
‘Yerel basınımız ilimize önemli katkılar sunmaktadır’
Devamında bölgede yaşanan olaylardan ve gelişmeler hakkında basının önemli bir rolü üstlendiğini dile getiren Varol: “İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Ağrı Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:08
Sabah
04:53
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:36
Yatsı
21:13

Ağrı Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Durak Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi

Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.