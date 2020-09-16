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Vali Varol, AÇSH Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerinin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısına katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 16.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği koordinesinde, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ve yürütülecek olan projelerin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ve yürütülecek olan projelerin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlık ettiği toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şafi Erim, Müdür Yardımcısı Mahmut Çetinkaya, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları ve Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Proje Ofisi personeli katıldı.
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan ve devam eden projelerin görüşüldüğü toplantıda; yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak, yapılması planlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Dr. Osman Varol toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün kendi çalışma alanında yürütebileceği projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapmak üzere bir araya geldik. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevimiz olan hizmet alanında mümkün olduğu kadar çeşitli daha fazla kitlelere ulaşan etkili çalışmalar gerçekleştirmeye hep birlikte gayret edeceğiz. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah hep birlikte güzel çalışmalara, vatandaşlarımıza iyi hizmetlere vesile oluruz”

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