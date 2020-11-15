YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Vali Varol, ‘Ağrı Kart’ tasarımcısı Abdullah Aslan’ı makamında ağırladı

Vali Varol, ‘Ağrı Kart’ tasarımcısı Abdullah Aslan’ı makamında ağırladı

AĞRI HABERLERİ  | 15.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, KodlAğrı projesi kapsamında almış olduğu eğitimle Ağrı Kart’ı tasarlayan Abdullah Aslan ile bir araya geldi.
Babası Yüksel Aslan ile birlikte Vali Dr. Osman Varol’u ziyaret eden Abdullah Aslan, 48 MHz saat hızı ile Arduino Karttan 3 kat daha hızlı olan Ağrı Kart ile, ithal olan alternatif kart yerine tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen ve prototip olarak tasarlanan Ağrı Kart’ın kullanılmasını amaçladığını belirterek her ilin kendi haritasına uygun kart tasarlayıp kartları 81 ilimize ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.
KodlAğrı projesi kapsamında elektronik ana kartların geliştirileceği ve üretileceği Bilim Merkezi’nin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Vali Varol ise, “Robotik uygulamalardan basit elektronik devrelere kadar çok geniş bir yelpazede kullanabilecek elektronik geliştirme kartlarının öğrencilerimiz tarafından Bilim Merkezi’nde geliştirilerek okullarımızda ve ülkemizin dört bir yanındaki kurumlarda kullanılmasına olanak sağlanacak. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık bize heyecan ve motivasyon kaynağı oluyor” dedi.
Yapılan görüşmenin ardından Vali Dr. Osman Varol, Abdullah Aslan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
11:57
İkindi
14:36
Akşam
16:59
Yatsı
18:21

Ağrı Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Uğur Eczanesi
Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Beyazıt Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.