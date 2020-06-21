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Vali Varol Babalar Gününü kutladı

AĞRI HABERLERİ  | 21.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Vali Varol Babalar Gününü kutladı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Babalar Gününü yayımladığı mesajla kutladı
Mesajında, babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en güçlü duygulardan biri olduğunu belirten Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:
"Babalık, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en güçlü duygulardan biridir. Kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğunu düşünen babalarımız çocukluk yaşlarında örnek, gençlikte yol gösterici rehber, orta yaş için ise tecrübeleriyle bilgeliğin timsalidir.
Güven ve sorumluluk duygularının en güzel örneklerini sergileyen babalarımız; sonsuz sevgi ve özveriyle aynı zamanda bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimiz olmaktadır. Çocuklarını güvenli bir geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, onları yaşama hazırlayan, onlara her zaman destek olan ve ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar vazgeçilmez değerimiz, hayat zenginliğimizdir.
Devletimize, milletimize, toplumumuza ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmemiz, babalarımızın bizlerden en önemli beklentisidir. Bu haklı beklentiyi karşılayabilmek için var gücümüzle çalışmalı ve bu sayede onların bizlerle gurur duymasını sağlamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babaları olmak üzere, tüm babaların ‘Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Varol Babalar Gününü kutladı

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