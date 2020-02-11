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Vali Varol derste

AMASYA HABERLERİ  | 11.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 12 Haziran Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin dersine girdi ve onlarla sohbet etti.
Okul yöneticilerinden uygulanan projeler ile eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, öğretmenlerle düzenlediği toplantıda ilin eğitim alanındaki gelişimine yönelik proje ve çalışmalara büyük önem verdiğini ifade etti. Derslikleri ziyaret eden Vali Varol, öğrencilerle eğitimleri ve gelecek planlamalarıyla ilgili sohbet etti.
Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da katıldı.

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