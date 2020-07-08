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Vali Varol, Diyadin kaplıcalarını ziyaret etti

AĞRI HABERLERİ  | 08.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, şifa kaynağı kaplıcaları ile tanınan Diyadin ilçesinde bulunan, yöre halkının çermik adıyla andığı Diyadin kaplıcalarını ziyaret etti.
Vali Varol’a ziyaretinde, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.
Kaplıcalarda incelemelerde bulunan Vali Varol; kalsiyum, sülfür, karbondioksit, magnezyum, kükürt, bikarbonat ve demir açısından zengin sular hakkında Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’dan bilgi aldı.
Hükumet Konağında incelemelerde bulunan Vali Varol, ilçenin tarihi, nüfusu, ekonomisi, eğitimi, coğrafi ve kültürel durumu hakkında Kaymakam Hasan Doğan’dan bilgi aldı. Hükumet Konağındaki incelemeleri sonrasında Vali Dr. Osman Varol, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ve kurum personeli ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

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Duman Eczanesı Eczanesi
Merkez
Şükran Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Sıfa Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
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