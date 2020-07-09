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Vali Varol, Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezinde incelemelerde bulundu

AĞRI HABERLERİ  | 09.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt ilçesinde bulunan Bireysel Sporlar Merkezini ziyaret etti.
Vali Varol’a ziyaretinde; Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.
Sporcular tarafından merkez bahçesinde karşılanan Vali Dr. Osman Varol, sporcularla bir süre sohbet etti. Öncesinde depo olarak kullanılan binanın düzenlenmesiyle içerisinde güreş, tekvando, boks, tenis, masa tenisi, geleneksel ve modern okçuluk, dart, curling gibi birçok spor salonunun bulunduğu 1500 metrekarelik Bireysel Sporlar Merkezi olarak vatandaşımıza kazandırılan merkez hakkında Kaymakam Sarı’dan bilgi alan Vali Varol, spor salonlarını gezerek merkezde incelemelerde bulundu.
İncelemeleri sırasında genç sporcularla bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, onlarla sohbet ederek, başarılar diledi.

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