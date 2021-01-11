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Vali Varol, gazetecilerle bir araya geldi

11.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basınla bir araya geldi.
Vali Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde Ağrı basınıyla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Vali Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Vali Dr. Osman Varol program sonrasında basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekerek hediye verdi.

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