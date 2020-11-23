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Vali Varol: “Gençler öğretmenlerin eseridir”

AĞRI HABERLERİ  | 23.11.2020 18:29 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Varol, mesajında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Vali Varol: “Gençler öğretmenlerin eseridir”

Ağrı Valisi Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Varol, mesajında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Vali Varol, “Büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren öğretmenlere önemli bir rol yüklemiştir. Nitekim, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir’ diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Ülkemize ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade eden öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösteren öğretmenlerimiz, eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde vatanımızın dört bir yanında her türlü şartta mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, istikbalimizi imar eden eğitim neferlerimizin emeğini ve coşkusunu paylaşarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Vali Varol: “Gençler öğretmenlerin eseridir”

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