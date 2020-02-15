Vali Varol, huzurevi sakinlerinin mutluluklarına ortak oldu

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon Huzurevi’ni ziyaret ederek bir araya geldiği huzurevi sakinlerinin doğum günlerini kutladı.

Merzifon Huzurevi’nde tek tek ilgilendiği yaşlılara çiçek vererek hal ve hatırlarını soran Amasya Valisi Osman Varol, kendilerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti.

Toplu olarak doğum günleri kutlanan Mehmet Ali Akcan, Hüseyin Yediler, İsmail Büyükbağçe ile Nurettin Gençkan’ın mutluluklarına ortak olarak birlikte doğum günü pastalarını kesen Vali Varol, “Bizleri büyüten büyüklerimiz yaşlılık dönemlerinde her türlü ilgi ve bakımı fazlasıyla hak etmektedirler. Onların mutlu ve huzurlu yaşam sürmeleri bizleri memnun etmektedir” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren huzurevinin faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Varol’a Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale eşlik etti.

