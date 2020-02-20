Vali Varol: "İlimizin eğitim alanındaki gelişimine büyük önem veriyoruz"

Vali Dr. Osman Varol, Amasya’nın eğitim alanındaki gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiğini söyledi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisini bir süre izlemesinin ardından atölye ve dersliklerde incelemede bulunan Vali Varol, eğitimleri ile gelecek planlamalarıyla ilgili sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Okul yöneticilerinden uyguladıkları projeler ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almasının ardından öğretmenlerle de toplantı düzenleyen Vali Varol, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilin eğitim alanındaki gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiğini ifade etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da yer aldı.

