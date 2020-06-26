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Vali Varol, "İstihdam en önemli önceliklerimizden olacak"

AĞRI HABERLERİ  | 26.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

"Ağrı’da göreve başladığı ilk gün ayağının tozuyla vatandaşlarla bir araya gelen Vali Dr.

"Ağrı’da göreve başladığı ilk gün ayağının tozuyla vatandaşlarla bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor.
Ziyaretlerin yanında kentte yapımı devam eden proje alanlarını da yerinde inceleyen Vali Varol, KOBİ Merkezini ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı’da devam eden projelerin tamamlanacağını belirtirken yeni yatırımlarında olacağını kaydetti.
Vali Varol, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstihdam oluşturmak en önemli önceliklerimizden olacak. Bu alanda bizden önceki dönemde yürütülen başarılı çalışmaları aynı gayretle, arttırarak sürdüreceğiz. Bunlara ek olarak, ekibimizle birlikte farklı alanlarda istihdam oluşturarak yeni proje ve çalışmalar ortaya koyacağız."

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