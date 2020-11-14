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Vali Varol, Kodlağrı Projesi Kapsamında Ağrı Kart’ı Tasarlayan Öğrenci İle Bir Araya Geldi

AĞRI HABERLERİ  | 14.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, KodlAğrı projesi kapsamında almış olduğu eğitimle Ağrı Kart’ı tasarlayan öğrenci Abdullah Aslan ile bir araya geldi.
Babası Yüksel Aslan ile Vali Dr. Osman Varol’u ziyaret eden Abdullah Aslan, 48 MHz saat hızı ile Arduino karttan 3 kat daha hızlı olan Ağrı Kart ile, ithal olan alternatif kart yerine tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen ve prototip olarak tasarlanan Ağrı Kart’ın kullanılmasını amaçladığını belirterek her ilin kendi haritasına uygun kart tasarlayıp kartları 81 ile ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti.
KodlAğrı projesi kapsamında elektronik ana kartların geliştirileceği ve üretileceği Bilim Merkezinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, robotik uygulamalardan basit elektronik devrelere kadar çok geniş bir yelpazede kullanabilecek elektronik geliştirme kartlarının öğrenciler tarafından Bilim Merkezinde geliştirilerek okullarda ve Türkiye’deki tüm kurumlarda kullanılmasına olanak sağlanacağını açıkladı.
Çocukların gözündeki ışığın kendisine heyecan verdiğini ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Dr. Varol, Abdullah Aslan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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