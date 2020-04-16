YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Varol, korona virüs tedbirleri hakkında bilgi aldı

Vali Varol, korona virüs tedbirleri hakkında bilgi aldı

AMASYA HABERLERİ  | 16.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon Kaymakamlığını ziyaret ederek, korona virüs salgınının önlenmesi amaçlı tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.
Merzifon Kaymakamlığını ziyaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Merzifon’da sürdürülen uygulamalarla ilgili yöneticilerden detaylı bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yöneticilerden bilgiler alan Varol, vatandaşların l
korona virüs salgınından korunmasına yönelik ilk günden itibaren çok özel tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti ve söz konusu tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına dikkat gösterilmesinin altını çizdi.
Vatandaşların korona virüs konusunda alınan tedbirlere ve kurallara riayet etmelerinin toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Varol, Kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardım çalışmaları hakkında da bilgiler alarak değerlendirmede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Amasya Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:49
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:24
Yatsı
20:49

Amasya Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Merzifon Eczanesi
Merzifon
Çağdaş Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doluca köyünde süt evi açıldı

Doluca köyünde süt evi açıldı

Kuzucu: “Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok”

Kuzucu: “Vergi, SGK borcu, ipotek ve kefil yok”

Zabıtadan fiyat artışı iddialarına karşı denetim

Zabıtadan fiyat artışı iddialarına karşı denetim

Personeline Albüm Yaptı

Personeline Albüm Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.