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Vali Varol, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına kurban bağışında bulundu

AĞRI HABERLERİ  | 06.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Vali Varol, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına kurban bağışında bulundu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına destek amacıyla kurban bağışında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yardıma muhtaç olan ailelere destek olmak amacıyla ‘Kurbanını Paylaş kardeşinle Yakınlaş’ kampanyası başlatıldı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol kampanyaya destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu.
Vali Varol yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu örnek davranışı için kutluyorum, ihtiyacı olan insanlara kurban dağıtımı konusunda önemli bir kampanya. Emeği geçen herkese teşekkür ederim“ ifadelerine yer verdi.

Vali Varol,

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