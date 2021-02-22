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Vali Varol “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” açılış programına katıldı

22.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinesinde düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”nin açılış programına katıldı.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen interaktif eğitime Vali Osman Varol’un yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinesinde düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”nin açılış programına katıldı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen interaktif eğitime Vali Osman Varol’un yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, kurum müdürleri, Ağrı Proje Koordinasyon Merkezi proje uzmanları ile kurum ve kuruluşların proje ofisi personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ela Yıldırım’ın bilgilendirme sunumu ile sürdü. Bilgilendirme sunumunun ardından girişimcilik, sosyal girişimcilik, sosyal uyum ve gençlik istihdamı konularında çalışmalar yürüten Ulusal Ajans temsilcisi ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Eğitmeni Selahattin Ciritçi söz alarak eğitim süreci hakkında bilgi verdi.
Açılış programında konuşan Vali Varol, “Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda kaynakların hazırlanan projelere belirli bir yarışma usulü ile tahsis edildiği, bu kaynakların projede sunulan program çerçevesinde kullanıldığı bir dönemdeyiz. Proje, ulaşmak istediğimiz hedefler için elimizdeki insan kaynağını, maddi kaynağı ve zaman dilimini planladığımız basit ve temel bir planlama etkinliğidir. Bizler proje tabanlı çalışma prensibine sahibiz ve bu sebeple Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Bu merkez ile kurumlarımızın projelerini takip edebiliyor, çalışma süreçlerinin tamamında koordinasyon sağlıyoruz. Biz serhat şehri Ağrı’mızın potansiyeline inanıyor, var olan potansiyelleri ortaya koymak noktasında kaynaklarımıza inanarak projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Bu eğitimin belirlediğimiz çalışma prensibine hizmet ettiğini bilerek, ilimizin potansiyellerini ortaya koyacak projelere vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

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