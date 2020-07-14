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Vali Varol, Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı’na katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 14.07.2020 18:48 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın ortaklığı ile düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı’na katıldı.Vali Varol’a, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer ve Yusuf Cıbır eşlik etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın ortaklığı ile düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı’na katıldı.
Vali Varol’a, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer ve Yusuf Cıbır eşlik etti. Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve coğrafi işaretler alanları olmak üzere üç grupta yapılan Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısına Ağrı Valiliği proje uzmanları, İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi ve SERKA proje uzmanlarının yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve sektör paydaşları katılım gösterdi. Kentteki genel sorunların ve yapılabilecek yatırımların konuşulduğu toplantı sonucunda değerlendirme raporu hazırlanarak, Vali Varol’a sunuldu.
Yapılan sunumun ardından konuşma yaparak toplantının önemini belirten Vali Varol, “Tarım ve hayvancılık; gelişmiş ülkelerin önceliği, geleceğin sektörüdür. Gelecekte ayakta kalmak isteyen toplumlar, ülkeler ve şehirler kesinlikle bu alanlarda güce ve imkana sahip olmalıdır. Belirtmek isterim ki bizler bugün burada, ilimizde tarım ve hayvancılığı konuşarak Ağrı’yı geleceğe taşıyoruz” dedi.

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