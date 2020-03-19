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Vali Varol: “Yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin”

AMASYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Vali Varol: “Yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin”

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların yetkili kişi ve kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.
Yeni korona virüsü(Kovid-19) pandemisine (salgın) yönelik Amasya genelinde uygulanan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüsünün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını belirten Vali Varol, vatandaşlardan yetkili kişi ve kurumlar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini istedi.

"Bütün tedbirler hassasiyetle uygulanıyor"
İlk günden itibaren çeşitli tedbirlerin hayata geçirilmesiyle vatandaşların "Kovid-19" adı verilen bu hastalıktan korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini belirten Vali Varol, alınan bütün tedbirlerin Amasya’da hassasiyetle uygulandığını vurguladı.
İl yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda sunum yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgi aktardı.

Vali Varol: “Yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin”

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