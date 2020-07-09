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Vali Varol’dan, Eleşkirt cep sinemasına ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Vali Varol’dan, Eleşkirt cep sinemasına ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt ilçesinde bulunan cep sinemasını ziyaret etti. Vali Varol’a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.
Vali Dr. Osman Varol, cep sinemasında Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’dan, daha önce var olan bir binanın dönüştürülmesi ile vatandaşa kazandırılan cep sineması hakkında bilgi alan Vali Varol, sinemada incelemelerde bulundu.
İncelemeleri sonrasında Vali Varol, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile çalışma toplantısı gerçekleştirerek; ilçenin tarihi, nüfusu, ekonomisi, eğitimi, coğrafi ve kültürel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Varol’dan, Eleşkirt cep sinemasına ziyaret

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