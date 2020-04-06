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Vali Varol’dan uygulama noktalarındaki korona virüs denetimlerine sıkı takip

AMASYA HABERLERİ  | 06.04.2020 22:23 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ilin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolculara yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimleri inceledi.
Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı denetimlerde seyahat izin belgeleri incelenenlerin ateş ölçer cihazıyla kontrolleri yapılıyor. İlde kalacakların 14 günlük karantina kayıt ve tebligatları yapılıyor. Ayrıca ticari taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması sebebiyle buna yönelik denetimler de gerçekleştiriliyor.
Denetimleri takip ederek hassasiyetle uygulanması talimatını yinelemesinin ardından toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara mutlaka uyulması gerektiğine dikkat çeken Vali Varol, “Şehirlerarası yolculuk yapıp ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor” diye konuştu.
Vatandaşlardan tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve alınan tedbirlere uymalarını isteyen Vali Varol, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledi.
Vali Varol’un incelemelerine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.

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