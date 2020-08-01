YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Vali, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çikolata ikram etti

Vali, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çikolata ikram etti

BİLECİK HABERLERİ  | 01.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, çocuklara çikolata ikram etti.Bilecik’te Kurban Bayramı dolayısıyla protokol, Öğretmenevi Salonu’nda bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, çocuklara çikolata ikram etti.
Bilecik’te Kurban Bayramı dolayısıyla protokol, Öğretmenevi Salonu’nda bir araya geldi. Bayramlaşmaya, Vali Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Şentürk, sosyal mesafeli bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı’nın insanlara yardımlaşmayı, birliği, kardeşliği ve beraber olmayı anlatan, manevi değeri yüksek olan son derece özel günler olduğunu söyledi. Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu, sağlığının yerinde olması halinde diğer işlerin kolaylıkla inşa edilebileceğini vurgulayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:
’’Korona virüs salgını nedeniyle, sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatlarımız gece gündüz demeden, yoğun bir çalışma içerisinde oldular, olmaya da devam ediyorlar. Vakaların tespit edilmesinde erken teşhis çok önemli. Kişinin temas ettiği kişilerle ilgili olarak izalasyon vakaların hızla artmasının önündeki en önemli engel. Dışarıdan gelenlerle ilk teması biraz mesafeli yapalım. Bilecikli vatandaşlarımızın uyumu oldukça iyi. Kendimizin de başkalarının sağlığını da düşünmek zorundayız Gerekli mesafe, maske ve temizlik koşullarına azami bir şekilde riayet edelim. Uyarılara dikkat edelim. Tedbirlerimizi aldığımız takdirde gündelik hayatımızı aksatmadan sürdürebiliriz. İnşallah güzel günlerimizi ve bayramlarımızı daha büyük bir mutlulukla, acılarımızı da daha geniş kitlelerle paylaşarak buluşabiliriz. Ama mesafe, maske ve hijyenik kurallarıyla ilgili hassasiyetimizi her noktada yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. Bu konuda hassasiyet gösteren Bilecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi hep beraber yürütelim inşallah. Daha nice bayramlara milletçe, huzur içerisinde, sevgi ve saygıyla, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmayı diliyorum.’’
Vali Şentürk daha sonra 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Namal ile birlikte Trafik Uygulama Noktası ve Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek, görevi başında bulunan polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, çocuklara çikolata ikram etti.
Yol kontrolleri sırasında Vali Şentürk, sürücülerden yolculuk sırasında dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu

Kurbanlık aldığı hayvan ‘tüberkülozlu’ çıktı

Kurbanlık aldığı hayvan ‘tüberkülozlu’ çıktı

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:51
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:56

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Osmaneli teşkilatıyla bir araya geldi

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.