Vali, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çikolata ikram etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, çocuklara çikolata ikram etti.

Bilecik’te Kurban Bayramı dolayısıyla protokol, Öğretmenevi Salonu’nda bir araya geldi. Bayramlaşmaya, Vali Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şentürk, sosyal mesafeli bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı’nın insanlara yardımlaşmayı, birliği, kardeşliği ve beraber olmayı anlatan, manevi değeri yüksek olan son derece özel günler olduğunu söyledi. Hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu, sağlığının yerinde olması halinde diğer işlerin kolaylıkla inşa edilebileceğini vurgulayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

’’Korona virüs salgını nedeniyle, sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatlarımız gece gündüz demeden, yoğun bir çalışma içerisinde oldular, olmaya da devam ediyorlar. Vakaların tespit edilmesinde erken teşhis çok önemli. Kişinin temas ettiği kişilerle ilgili olarak izalasyon vakaların hızla artmasının önündeki en önemli engel. Dışarıdan gelenlerle ilk teması biraz mesafeli yapalım. Bilecikli vatandaşlarımızın uyumu oldukça iyi. Kendimizin de başkalarının sağlığını da düşünmek zorundayız Gerekli mesafe, maske ve temizlik koşullarına azami bir şekilde riayet edelim. Uyarılara dikkat edelim. Tedbirlerimizi aldığımız takdirde gündelik hayatımızı aksatmadan sürdürebiliriz. İnşallah güzel günlerimizi ve bayramlarımızı daha büyük bir mutlulukla, acılarımızı da daha geniş kitlelerle paylaşarak buluşabiliriz. Ama mesafe, maske ve hijyenik kurallarıyla ilgili hassasiyetimizi her noktada yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. Bu konuda hassasiyet gösteren Bilecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi hep beraber yürütelim inşallah. Daha nice bayramlara milletçe, huzur içerisinde, sevgi ve saygıyla, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmayı diliyorum.’’

Vali Şentürk daha sonra 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Namal ile birlikte Trafik Uygulama Noktası ve Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret ederek, görevi başında bulunan polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, çocuklara çikolata ikram etti.

Yol kontrolleri sırasında Vali Şentürk, sürücülerden yolculuk sırasında dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

