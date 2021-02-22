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Vali ve belediye başkanı eşlerinden Sevgi Evlerine ziyaret

22.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Vali ve belediye başkanı eşlerinden Sevgi Evlerine ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in eşi Merve Dinçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine ziyarette bulundu.Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Kandile Aytekin ile dernek üyesi Didem Öztürk’ünde eşlik ettiği ziyaretlerde Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla görüşen Emine Aydoğdu ve Merve Dinçer, çocukların bakıcı anneleri ile görüşerek bilgi aldılar.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in eşi Merve Dinçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine ziyarette bulundu.
Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Kandile Aytekin ile dernek üyesi Didem Öztürk’ünde eşlik ettiği ziyaretlerde Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla görüşen Emine Aydoğdu ve Merve Dinçer, çocukların bakıcı anneleri ile görüşerek bilgi aldılar. Devlet koruması altında her türlü ihtiyaçları karşılanan çocuklarla bir süre sohbet eden Aydoğdu ve Dinçer çocuklara sahip oldukları imkanların önemini belirtti.
Emine Aydoğdu, kendi yaşıtları olan birçok çocuğun aynı imkanlara sahip olmadığın bu nedenle devletin sunduğu bu önemli ve anlamlı imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Çocukların yaşadığı evi gezen Emine Aydoğdu, sıcak bir aile ortamı oluşturulan evlerde yaşayan çocuklardan derslerine çalışıp iyi bir meslek sahibi olup, devletine milletine hayırlı hizmetler yapan iyi bir insan olmalarını istedi.

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