Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

İnşaatına başlanılan Adıyaman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesini Vali ve milletvekilleri inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılacak olan yeni hastane inşaatında projeyi inceledi.

Temel kazısı başlayan hastane ile ilgili inşaat firması yetkililerinden bilgi alan Vali ve Milletvekillerine, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Hastane Başhekimi Fatih Doğan’da eşlik etti. Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, proje ile ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, proje ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle telefonla görüştü. Yaklaşık ihale maliyeti 278 milyon 608 bin TL olan hastanenin 55 bin 664 metrekare alan üzerine 84 bin 829 metrekare inşaat alanına sahip olacağı belirtildi.

Hastanenin 300 yatak kapasiteli planlandığı ihtiyaç halinde 360 yatak kapasitesine kadar çıkartılabileceği ifade edilirken, deprem izolatörlü, acil hasta nakilinde kullanılabilmek amacıyla çatısında çelik heliport pisti bulunan hastane projesi bünyesinde tüp bebek merkezi, çocuk izlem merkezi planlandı.

Ayrıca onkoloji merkezi, morfoloji binası ve kreş gibi üniteler müstakil olarak ilave edildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bodrum katından mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlantı holü yapılması ile her iki hastane binasının fiziksel olarak birleşmesi sonucunda toplamda 110 bin 665 metrekare arsa üzerinde 165 bin 830 metrekare kapalı alana sahip sağlık kompleksi olacak.

