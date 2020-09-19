YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 20:36 | Son Güncelleme

İnşaatına başlanılan Adıyaman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesini Vali ve milletvekilleri inceledi.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılacak olan yeni hastane inşaatında projeyi inceledi.Temel kazısı başlayan hastane ile ilgili inşaat firması yetkililerinden bilgi alan Vali ve Milletvekillerine, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Hastane Başhekimi Fatih Doğan’da eşlik etti.

İnşaatına başlanılan Adıyaman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesini Vali ve milletvekilleri inceledi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanına yapılacak olan yeni hastane inşaatında projeyi inceledi.
Temel kazısı başlayan hastane ile ilgili inşaat firması yetkililerinden bilgi alan Vali ve Milletvekillerine, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Hastane Başhekimi Fatih Doğan’da eşlik etti. Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, proje ile ilgili bilgiler verdi.
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, proje ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle telefonla görüştü. Yaklaşık ihale maliyeti 278 milyon 608 bin TL olan hastanenin 55 bin 664 metrekare alan üzerine 84 bin 829 metrekare inşaat alanına sahip olacağı belirtildi.
Hastanenin 300 yatak kapasiteli planlandığı ihtiyaç halinde 360 yatak kapasitesine kadar çıkartılabileceği ifade edilirken, deprem izolatörlü, acil hasta nakilinde kullanılabilmek amacıyla çatısında çelik heliport pisti bulunan hastane projesi bünyesinde tüp bebek merkezi, çocuk izlem merkezi planlandı.
Ayrıca onkoloji merkezi, morfoloji binası ve kreş gibi üniteler müstakil olarak ilave edildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bodrum katından mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlantı holü yapılması ile her iki hastane binasının fiziksel olarak birleşmesi sonucunda toplamda 110 bin 665 metrekare arsa üzerinde 165 bin 830 metrekare kapalı alana sahip sağlık kompleksi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:26
İkindi
15:54
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.