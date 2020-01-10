YURTHABER
  4. Vali Yaman gazetecilerle bir araya geldi

Vali Yaman gazetecilerle bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.Vali Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
Vali Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı. 2017 yılında yapılan önemli operasyonlarla Mardin’in huzurlu bir şehir haline geldiğini kaydeden Vali Yaman, “Artık önümüze bakıyoruz. Türkiye’de en fazla tercih edilen ve görülmesi gereken yerlerin ilk 7’si içerisindeyiz. 2018 yılında 3 milyon 500 binin üzerinde turist ağırladık. Bunun 810 bini yatılı. 2019 yılındaki hedefimiz ise 5 milyonun üzerindeydi. 5 milyon 500 bini üzerinde turist ağırladık bunlardan bir milyonun üzerinde yatılı olmak üzere. Şehre huzur geldikçe özellikle hizmet sektörünün kalitesi, kapasitesi, rekabeti iyi hale gelmiş oldu. Şehirde huzur artmasına rağmen basın mensuplarının çalışma şartları zor. Onu da biliyoruz. Modern çağda teknolojik imkanlar artıkça, çalışma alanlarında farklı zorluklarda oluşuyor. Türkiye’de önemli gazeteler elektronik hayata geçti. Mardin, tarihi ve kimliği ile Türkiye’de görev yapılabilecek en güzel illerden bir tanesi. Burada sizlerle çalışmaktan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. İnşallah daha güzel günler olacak. Kamu kurumları 2020 yılının hazırlıklarını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yılın bütçesi oluştu. Ona göre yine yollar, taziye evleri ve sosyal projelerle devam edeceğiz hep beraber. Çalışmalarımızda bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehre vermiş olduğunu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle yüzümüz güler” dedi.
Programda Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü de, birer konuşma yaptı.
Çekilen toplu fotoğrafların ardından program son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Mazıdağı’nda hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışmasıMazıdağı’nda hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması
Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardıArtuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sabırlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Mardin Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:29
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Arin Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Delil Eczanesi
Nusaybin
Kaya Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

HDP'li başkan tutuklandı!

HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Bakırcılık Sanatı Can Çekişiyor

Bakırcılık Sanatı Can Çekişiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.