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Vali Yaman, karantinadaki vatandaşlarla görüntülü görüştü

MARDİN HABERLERİ  | 04.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüs nedeniyle Irak’tan gelerek öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlarla telefonla görüntülü görüşürken konservatuvar ekibi ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi sundu.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüs nedeniyle Irak ve İran’dan ülkemize dönüş yaparak karantina sürelerini geçirmek için Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlarla görüntülü görüşerek, durumları hakkında bilgi aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüs nedeniyle Irak’tan gelerek öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlarla telefonla görüntülü görüşürken konservatuvar ekibi ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi sundu.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüs nedeniyle Irak ve İran’dan ülkemize dönüş yaparak karantina sürelerini geçirmek için Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlarla görüntülü görüşerek, durumları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi konservatuvar ekibi ise, üstü açık tur aracı ile Ramazan Ayı dolayısıyla yurda kalan vatandaşlara Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde ilahi dinletisi sundu. Yurtta kalan vatandaşlar da yurdun balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ile seslendirilen ilahilere eşlik etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yurtta kalan vatandaşların durumlarını telefon bağlantısı ile sorduğunu dile getirdi. Karantina süreci nedeniyle yurtta kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderildiğine dikkat çeken Vali Yaman, "Irak’tan gelerek Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlarımızın, Ramazan ayında rahat etmeleri için her türlü önlemi aldık. Bu bağlamda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sıkıntı yaşamamaları için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Umarım vatandaşlarımızda yapılan bu hizmetten memnundurlar. Karantina süresi boyunca onları Mardin’de misafir edeceğiz. Süre bitince de memleketlerine göndereceğiz” dedi.
Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi konservatuvar ekibi, üstü açık tur aracı ile Ramazan ayı dolayısıyla yurtta kalan vatandaşlara Türkçe, Arapça ve Kürtçe üç dilde ilahi dinletisi sundu. Vatandaşlarda, balkon ve pencerelerden Türk bayrakları ile eşlik etti.
Vatandaşlar, uygulamadan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür ettiler.

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