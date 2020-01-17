Vali Yaman, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu münasebetiyle öğrencilere karne dağıttı.

Anafartalar İlkokulu’nda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı. Sınıfları gezen Vali Yaman, valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere hazırlamış olduğu hediyelerle birlikte öğrencilere karne dağıttı. Vali Yaman daha sonra öğrenci ve velilerle fotoğraf çektirdi. Mardin’de 250 binin üzerinde öğrencinin karne aldığını kaydeden Vali Vali Yaman, “Bugün yavrularımızın birinci yarıyıl dönemi bitti ve karnelerini verdik. 250 binin üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilere tavsiyemiz tatil vesilesi ile dinlenmeleri, görmedikleri yerleri gezmeleri, bol bol kitap okumaları ve ikinci yarıyıla rahat içinde hazırlanmaları. Daha çok oyun oynamalarını, spor yapmalarını ve daha çok aktivite yapmalarını istiyoruz. Buna ilişkin de valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önlemimizi aldık. Değişik aktiviteler oluşturuyoruz. Çocuklarımız için buz pateni getirdik. İnşallah bu tatilde onları buz pateni ile tanıştıracağız. Birinci yarıyılın başarılı geçtiğine inanıyorum inşallah ikinci yarıyılda öyle olacak. Biz her zaman öğrenci ve velilerimizin yanında olacağız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet ederek öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Vali Yaman, daha sonra okuldan ayrıldı.

